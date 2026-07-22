Bani de la stat pentru elevii de nota 10. Ce sume primesc absolvenții de gimnaziu și liceu

Publicat 22 iul. 2026, 12:34 Sursă Realitatea.Net

Elevii care au obținut media generală 10 la Evaluarea Națională sau la examenul de Bacalaureat din 2026 ar putea primi și în acest an premii în bani. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede menținerea stimulentelor financiare acordate absolvenților cu rezultate excepționale.

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