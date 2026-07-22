Scandal uriaș pe Legea pensiilor. Românii din străinătate, direct afectați

Publicat 22 iul. 2026, 13:04 Sursă Realitatea PLUS

Peste jumătate de milion de români care trăiesc și muncesc în Marea Britanie ar putea fi nevoiți să aștepte până la 68 de ani pentru a primi pensia de stat. Guvernul de la Londra analizează posibilitatea de a grăbi majorarea vârstei de pensionare, însă măsura nu a fost aprobată, potrivit Realitatea PLUS.

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