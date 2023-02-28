Campanii de informare desfășurate de pompierii brăileni în această perioadă

Prima campanie pe care o vor demara pompierii brăileni este „Flăcările Omoară Copii”
În perioada 27.02 – 03.03.2023 pompierii brăileni vor fi prezenți în spațiile cu afluență mare de persoane (mall-uri, centre comerciale și piețe), unde vor disemina mesaje preventive.
Conform inspectorului șef al ISU Dunărea Brăila, col. Cristian Ion, prima campanie pe care o vor demara pompierii brăileni este „Flăcările Omoară Copii”, camoanie inițiată ân 2012 și a avut ca principal obiectiv reducerea incendiilor la locuințe și implicit a victimelor din rândul copiilor. O altă campanie este ”Renunță, improvizațiile sunt catastrofale” și aici ne vom adresa mai ales cu privire la reducerea numărului de incendii și explozie generate din improvizație la instalațiile electrice și de gaze naturale în locuințe de cetățenilor. O altă campanie este ”Siguranța nu e un joc de noroc” unde ne vom referi în special la reducerea numărului de incendii generate de coșurile de fum la locuințele cetățenilor și la incendiile generate de improvizații și de suprasolicitarea a instalațiilor electrice la locuințele cetățenilor.
Campania ”Nu tremur la cutremur”, care a fost demarată în 2015 și care are ca obiectiv informarea și conștientizarea și pregătirea populației pentru a reacționa corect în situația producerii unui cutremur de magnitudine ridicată va fi și ea continuată în această perioadă, mai ales că la sfârșitul acestei săptămâni se împlinesc 46 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977.
O altă campanie este ”Mai mai bine predici decât să nu fii”, campanie care a fost inițiată în anul 2016 și are ca obiect informarea preventivă a populației privind adoptarea de aptitudini proactive sau Campania ”Românie sigură” care are la bază informarea preventivă a populației pentru situațiile de urgență și ”Campania scăpările de gaze” care a fost inițiată în anul 2018 și are la bază informarea, conștientizarea și pregătirea poliției pentru a reacționa corect în situația în care sesizează scăpări de gaze.
Sursa: Realitatea de Braila