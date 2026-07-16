Clanul Buricea din Brăila, vizat de 29 de percheziții DIICOT. Gruparea este cercetată pentru tentative de omor, camătă, trafic de persoane și spălare de bani

Publicat 16 iul. 2026, 09:02 Sursă Realitatea.net

Procurorii DIICOT și polițiștii de investigații criminale au desfășurat, joi, 16 iulie, o operațiune de amploare care vizează clanul Buricea din Brăila, conform surselor citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii au pus în aplicare 29 de mandate de percheziție în județele Brăila și Galați, inclusiv într-o unitate de penitenciar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitii clanul buricea