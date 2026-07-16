Clanul Buricea din Brăila, vizat de 29 de percheziții DIICOT. Gruparea este cercetată pentru tentative de omor, camătă, trafic de persoane și spălare de bani

Procurorii DIICOT și polițiștii de investigații criminale au desfășurat, joi, 16 iulie, o operațiune de amploare care vizează clanul Buricea din Brăila, conform surselor citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii au pus în aplicare 29 de mandate de percheziție în județele Brăila și Galați, inclusiv într-o unitate de penitenciar.
Dosarul privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare și complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.
Gruparea ar fi fost înființată în anul 2021
Potrivit anchetatorilor, trei suspecți ar fi format în anul 2021, în municipiul Brăila, o grupare de criminalitate organizată la care ar fi aderat sau pe care ar fi sprijinit-o alte 20 de persoane. Membrii ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider în vârstă de 50 de ani.
Gruparea ar fi urmărit comiterea unor infracțiuni grave, printre care vătămări corporale și tentative de omor, dar și obținerea unor câștiguri din dobânzile percepute pentru împrumuturi acordate fără autorizație. Fiecare membru ar fi avut un rol stabilit în cadrul grupului.
Patru persoane ar fi fost victimele unor tentative de omor
Din 2021 și până în iulie 2026, membrii grupării ar fi comis mai multe acte de violență, inclusiv tentative de omor asupra a patru persoane. Atacurile ar fi avut ca scop menținerea controlului în zona de influență, intimidarea rivalilor și păstrarea reputației violente a grupării în mediul infracțional local.
Anchetatorii susțin că obiectele folosite, intensitatea și frecvența loviturilor, dar și zonele corpului vizate puteau provoca moartea victimelor. Decesele nu s-au produs datorită intervențiilor medicale și reacțiilor persoanelor atacate. Membrii grupării ar fi fost implicați și în incidente de tulburare a ordinii și liniștii publice.
Împrumuturi cu dobânzi și garanții în autoturisme de lux
Liderul grupării ar fi acordat în mod repetat împrumuturi unor persoane fizice și ar fi stabilit dobânzi săptămânale, lunare sau calculate în funcție de un anumit termen. Activitatea ar fi fost desfășurată fără autorizație.
Debitorilor li s-ar fi cerut garanții constând în imobile și bunuri mobile, inclusiv autoturisme de lux. Pentru recuperarea banilor și a dobânzilor, liderul ar fi exercitat presiuni psihologice și acte de intimidare asupra unor persoane.
Și alți membri ai grupării, singuri sau împreună cu persoane care nu făceau parte din clan, ar fi acordat împrumuturi cu dobândă fără să fie autorizați.
Bunuri trecute pe numele membrilor familiei
În perioada 2021–2026, liderul ar fi efectuat și intermediat tranzacții financiare provenite din dobânzi cămătărești și împrumuturi. De asemenea, ar fi transferat și înregistrat imobile și autoturisme de lux pe numele unor membri ai familiei sale. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi rămas adevăratul beneficiar și utilizator al bunurilor. Operațiunile ar fi avut scopul de a ascunde originea ilegală a sumelor și bunurilor obținute din activitatea infracțională.
Victimele ar fi fost presate să nu coopereze cu anchetatorii
După comiterea unor infracțiuni, membrii grupării ar fi luat legătura cu persoanele vătămate pentru a îngreuna anchetele. Victimele ar fi fost influențate să nu depună plângeri, să își modifice declarațiile sau să nu coopereze cu autoritățile. Dosarul vizează și acuzații de trafic de persoane și proxenetism. Doi dintre membrii grupării ar fi folosit metoda „loverboy” asupra a două femei, pe care inițial le-ar fi manipulat emoțional prin promisiuni de iubire.
Ulterior, victimele ar fi fost constrânse psihic să practice prostituția în Elveția și Austria, în beneficiul financiar al suspecților. Una dintre femei ar fi fost transportată și adăpostită și în Brăila, Baia Mare, Brașov și Suceava. Cei doi suspecți ar fi înlesnit practicarea prostituției în schimbul unor sume de bani.
Audierile au loc la sediul DIICOT
Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Operațiunea beneficiază de sprijinul criminaliștilor, al polițiștilor specializați în combaterea grupărilor violente, al echipelor canine, al jandarmilor și al specialiștilor Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.