David Miculescu mai are de așteptat! Când poate reveni atacantul la FCSB

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 20:47

David Miculescu nu este încă pregătit să revină pe teren pentru FCSB, însă recuperarea atacantului a intrat într-o nouă etapă. Fotbalistul a ratat finalul sezonului precedent și începutul actualei stagiuni după problemele medicale care l-au ținut departe de echipă. Înaintea ultimelor partide, Miculescu a mers din nou în Anglia pentru un control medical.

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