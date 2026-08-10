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Nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în zona centralei de la Cernavodă
Dunăre
Publicat10 aug. 2026, 14:47
Actualizat10 aug. 2026, 14:49
Sursărealitatea.net
Ministrul interimar, Radu Miruţă, spune că astfel Reactorul 2 poate funcţiona pentru cel puţin nouă zile.
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