Doi tineri din Brăila, încarcerați după condamnări pentru tâlhărie calificată

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 5 oct. 2026, 13:57

Un tânăr de 25 de ani a fost trimis la Penitenciarul Galați, iar un altul, de 19 ani, a fost internat în Centrul de Detenție Tichilești.

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