Doi tineri din Brăila, încarcerați după condamnări pentru tâlhărie calificată

Un tânăr de 25 de ani a fost trimis la Penitenciarul Galați, iar un altul, de 19 ani, a fost internat în Centrul de Detenție Tichilești.
Doi tineri din comuna Chiscani, județul Brăila, au fost încarcerați după ce polițiștii au pus în aplicare hotărârile judecătorești emise pe numele lor. Primul, în vârstă de 25 de ani, a fost condamnat de Judecătoria Brăila la trei ani de închisoare pentru tâlhărie calificată. Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Brăila au pus în executare mandatul pe 2 octombrie, iar tânărul a fost transferat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați.
Al doilea tânăr, internat la Tichilești
În aceeași zi, polițiștii, sprijiniți de jandarmi, au pus în aplicare și o decizie penală a Curții de Apel Galați în cazul unui tânăr de 19 ani, tot din Chiscani.
Acesta a primit o măsură educativă privativă de libertate, constând în internarea într-un centru educativ pentru o perioadă de un an și șase luni, tot pentru tâlhărie calificată.
Tânărul de 19 ani a fost internat în Centrul de Detenție Tichilești. Cele două măsuri au fost puse în aplicare de polițiștii brăileni în baza hotărârilor definitive pronunțate de instanțele competente.