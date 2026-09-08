Donald Trump susține că Luna este a Statelor Unite. Mesajul care a stârnit reacții în întreaga lume

Donald Trump a stârnit un nou val de reacții după ce a publicat pe rețeaua Truth Social o imagine cu Luna și mesajul „The Moon Is Ours” („Luna este a noastră”).
Postarea a fost interpretată drept o revendicare simbolică a satelitului natural al Pământului pentru Statele Unite, însă nu reprezintă o schimbare oficială a statutului Lunii.
Mesajul publicat de Trump
Președintele american a distribuit imaginea duminică, în cadrul unei serii de postări în care a abordat teme politice, teritoriale și spațiale. Fotografia prezintă suprafața Lunii, cu un steag american, iar peste imagine apare mesajul „The Moon Is Ours”.
Trump nu a oferit explicații suplimentare și nu a prezentat vreun document prin care Statele Unite să revendice oficial teritoriul lunar. Postarea a fost însă rapid preluată și comentată masiv pe rețelele sociale.
Luna nu poate deveni teritoriu american
Din punct de vedere juridic, Statele Unite nu pot transforma Luna în teritoriu național printr-o simplă declarație prezidențială. Tratatul privind spațiul cosmic, adoptat în 1967 și ratificat de SUA, interzice statelor să revendice suveranitatea asupra Lunii sau asupra altor corpuri cerești.
Prin urmare, mesajul lui Trump nu modifică statutul juridic al satelitului Pământului. Postarea este privită mai degrabă ca o declarație politică sau simbolică, în contextul planurilor americane de revenire pe Lună.
Un nou val de reacții online
Mesajul a fost urmat de numeroase glume și meme-uri. Utilizatorii rețelelor sociale au făcut inclusiv comparații cu filmul „Despicable Me”, în care personajul Gru încearcă să fure Luna.
Postarea despre Lună a venit în aceeași perioadă în care Trump a distribuit alte imagini controversate, inclusiv una în care numele statului New Mexico era modificat grafic, iar o alta prezenta un posibil model de uniformă pentru US Space Force.
Seria de mesaje a alimentat din nou discuțiile despre modul în care președintele american folosește imaginile generate cu inteligență artificială și rețelele sociale pentru a transmite mesaje politice.