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Vremea de miercuri, 9 septembrie: nopți reci și temperaturi de 35 de grade în România

vremea

vremea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:57

În depresiunile din Carpații Orientali, minimele pot coborî până la 2-4 grade Celsius, în timp ce în vestul țării maximele vor ajunge la 34-35 de grade. În București sunt prognozate aproximativ 30 de grade, iar pe litoral temperaturile vor urca până la 26 de grade.

Vremea se încălzește în vest, nord-vest și local în centrul și sudul țării. În Câmpia de Vest, temperaturile pot atinge izolat pragul de caniculă.

În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei sunt așteptate valori ridicate pentru această perioadă. Vântul va avea unele intensificări în Banat și Moldova, dar și la munte, unde rafalele pot ajunge la 50-60 km/h.

Noaptea, temperaturi aproape de îngheț

Diferențele termice vor fi mari în timpul nopții. În depresiunile din Carpații Orientali, temperaturile pot coborî la 2-4 grade, iar în estul Transilvaniei sunt prognozate minime de 5-7 grade.

În schimb, în Dealurile de Vest și pe litoral, temperaturile nocturne vor rămâne în jurul valorii de 20 de grade. Izolat poate apărea ceață.

Cum va fi la București și la mare

În Capitală, maxima va fi de aproximativ 30 de grade, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat.

Pe litoral, vremea va fi frumoasă și caldă, cu temperaturi de 23-26 de grade ziua și 18-20 de grade noaptea. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 20 și 22 de grade.

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