Salariul minim nu mai acoperă nici cheltuielile de bază. Aproape 2 milioane de români, loviți în plin de scumpiri

Aproape două milioane de români care trăiesc cu salariul minim resimt tot mai puternic scumpirile. Deși venitul minim a fost majorat în iulie cu 125 de lei, creșterea a fost practic anulată de inflație, iar cei 2.700 de lei nu acoperă coșul minim de consum pentru o persoană, conform Realitatea PLUS.
Scumpirile din ultimele luni au redus puternic puterea de cumpărare, iar situația este cu atât mai dificilă pentru cei aproape două milioane de români care trăiesc cu salariul minim pe economie.
Deși salariul minim a fost majorat în luna iulie cu 125 de lei și a ajuns la 2.700 de lei, creșterea a fost practic anulată de inflație. În același timp, cheltuielile necesare pentru trai continuă să crească.
Inflația distruge majorarea salariului minim. Românii nu simt un trai mai bun
Salariul minim, mult sub coșul lunar de consum
Cei 2.700 de lei încasați de un angajat plătit cu salariul minim sunt mult sub nivelul coșului minim lunar de consum pentru o singură persoană, estimat la peste 5.000 de lei.
Diferența se vede direct în bugetele familiilor. Tot mai mulți români acumulează restanțe la întreținere sau ajung să se împrumute pentru alimente și alte cheltuieli esențiale.
În timp ce veniturile oamenilor nu țin pasul cu scumpirile, taxele aplicate produselor și serviciilor aduc încasări mai mari la bugetul statului. Pentru cei cu salarii mici, fiecare nouă creștere de preț înseamnă însă o nouă presiune asupra unui buget deja insuficient.