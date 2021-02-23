Donație de 48000 lei la Maternitatea Brăila

Proiect inițiat de Rotary club

O masă chirurgicală modernă, în valoare de 48.000 lei, a fost donată Maternității brăilene în baza unui proiect realizat de Rotary Club Brăila.

Cristian Lucilius Niculae, coordonatorul acestui proiect din partea Rotary Club Brăila, a vorbit astăzi despre această donație, spunând că inițiativa a aparținut unui coleg, membru al clubului Rotary din București. Bucureșteanul a ținut neapărat să doneze o sumă de 40.000 de lei unei maternități din provincie și existând o relație foarte bună între clubul din Brăila și clubul din București, au ales să fie Brăila.

”Clubul nostru, noi, ca persoane, având o relație de prietenie cu medicii de la Maternitatea din Brăila, ne-am consultat și am ajuns la concluzia că ceea ce au nevoie este această masă de operație, contribuind cu suma de 8000 de lei pentru această donație.” a spus Cristian Lucilius Niculae.

Sursa: Realitatea de Braila