Dronele NATO MQ-9 Reaper rămân în România până în 2027. Misiunea de Poliție Aeriană a fost prelungită

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 15:18

Dronele MQ-9 Reaper ale Forțelor Aeriene Regale ale Olandei vor rămâne în România până la 31 decembrie 2027, după prelungirea misiunii de Poliție Aeriană.

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