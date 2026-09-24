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Ana Maria Păcuraru, interviu-eveniment cu Nicușor Dan VIDEO

Ana Maria Păcuraru și Nicușor Dan

Ana Maria Păcuraru și Nicușor Dan

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Scris deStoica Marian
Publicat24 sept. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net

Ce spune președintele despre apărarea anti drone și anularea alegerilor

Aflată la New York, în inima diplomației mondiale, Ana Maria Păcuraru a realizat un interviu cu președintele României, Nicușor Dan, în care au fost abordate unele dintre cele mai importante teme aflate în atenția publică.

Jurnalista Realitatea PLUS l-a întrebat pe șeful statului despre discuțiile cu Volodimir Zelenski în contextul incidentelor cu drone, despre anularea alegerilor și despre informațiile referitoare la o posibilă influență rusă în procesul electoral.

Discuția a ajuns și la situația politică internă și la negocierile pentru formarea Guvernului. Ana Maria Păcuraru l-a întrebat pe Nicușor Dan despre șansele ca Siegfried Mureșan să obțină sprijinul parlamentar necesar, despre eventualitatea unui eșec al acestei propuneri și despre posibilitatea alegerilor anticipate.

În partea finală a interviului, Ana Maria Păcuraru a cerut explicații despre scenariul în care Siegfried Mureșan l-ar propune în guvern pe Ilie Bolojan, în condițiile unui program de guvernare aproape identic cu cel anterior. Nicușor Dan a explicat care sunt, în opinia sa, limitele atribuțiilor prezidențiale în formarea Guvernului și ce direcții consideră esențiale pentru România.

Interviul integral poate fi urmărit pe Realitatea.NET

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