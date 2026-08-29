INHGA: Debitul Dunării va atinge 1.600 mc/s în aceste zile și va scădea la 1.500 mc/s până pe 4 septembrie

Debitul Dunării la intrarea în țară va atinge în următoarele zile 1.600 mc/s, apoi va fi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august și septembrie, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 28 august - 4 septembrie 2026
''Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere în primele două zile până la valoarea de la 1.600 mc/s, staționar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3.900 mc/s) și septembrie (3.800 mc/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în creștere pe sectorul Gruia - Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă - Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia - Bechet și în creștere pe sectorul Corabia - Tulcea'', estimează INHGA.
În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2.000 mc/s și unul minim de 1.450 mc/s, iar pentru septembrie de 2.500 mc/s (maxim), respectiv 1.600 mc/s (minim).
Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare până pe 4 septembrie, exceptând primele două zile ale intervalului de prognoză, când vor fi în creștere prin propagare pe cursurile inferioare al Ialomiței și ale afluenților de dreapta ai Siretului.
Pe toată durata intervalului de prognoză, sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate.
În luna august 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad, Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea. Hidrologii avertizează că sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide în timpul ploilor torențiale.
În luna septembrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârlad, Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.
AGERPRES