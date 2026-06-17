Advertising
Social· 1 min citire
Mii de angajați din educație ies în stradă: proteste ample față de noua lege a salarizării
Proteste în Educație
Publicat17 iun. 2026, 07:44
Sursărealitatea.net
Sindicaliștii din învățământ organizează miercuri un amplu protest în fața Guvernului și a Parlamentului, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Acțiunea este susținută de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:36VIDEO Mii de angajați din Educație, în stradă: PROTEST de amploare față de noua Lege a salarizării
- 15:28Românii pleacă masiv din Spania. Comunitatea s-a redus cu 32%, iar economia iberică poate pierde muncitori valoroși
- 12:05FCSB aduce un înlocuitor pentru Darius Olaru
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News