Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competențelor orale la Limba română

Sesiunea iulie-august a examenului național de Bacalaureat debutează luni, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această probă se va desfășura pe parcursul a două zile, luni și marți.
Candidații aparținând minorităților naționale vor susține, în zilele de marți și miercuri, proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.
Calendarul probelor de competențe
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională este programată pentru 5 și 6 august, iar competențele digitale vor fi evaluate în zilele de 6 și 7 august.
După încheierea probelor orale și practice, urmează examenele scrise, care vor începe pe 10 august cu proba la Limba și literatura română. Calendarul continuă astfel:
10 august – Limba și literatura română;
11 august – proba obligatorie a profilului;
12 august – proba la alegere a profilului și specializării;
13 august – Limba și literatura maternă (pentru candidații aparținând minorităților naționale).
Rezultatele și contestațiile
Rezultatele inițiale ale probelor scrise vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, în intervalul 14:00–18:00, candidații vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații.
Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor continua și pe 19 și 20 august. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 24 august.
Ministerul Educației a anunțat că rata de succes la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an, după rezolvarea contestațiilor, a fost de 76,9%, calculată la nivelul tuturor promoțiilor.
Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de metodologie:
să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
să susțină toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
să obțină media generală de cel puțin 6 la probele scrise.
Sesiunea de toamnă reprezintă o nouă oportunitate pentru absolvenții care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probele anterioare. Ministerul Educației recomandă candidaților să consulte calendarul oficial și să se prezinte la examene cu documentele necesare, respectând programările stabilite de centrele de examen.