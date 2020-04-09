Militarii din Garnizoana Brăila au donat sânge

Donare de sânge pentru spitalele brăilene

La inițiativa comandantului Garnizoanei, general de brigadă Vasile Ionescu, militarii din garnizoana Brăila, atât din cadrul Forțelor Terestre cât și din cadrul Forțelor Navale, participă în perioada 01 – 16 aprilie 2020 la campania de donare de sânge organizată la Centrul de Transfuzie Sanguină din Municipiul Brăila.

Într-o perioadă în care spitalele se confruntă cu un deficit permanent de sânge, militarii brăileni sunt hotărâți să fie alături de persoanele care au nevoie de sprijinul lor din acest punct de vedere.Astfel, militarii brăileni au înţeles că, prin acest mic gest, pot aduce ,,O picătură de speranţă" semenilor aflați în suferință.Astăzi dimineață, la ora 7.00, militari din cadrul comandamentului Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos", Batalionului Nave Treceri Fluviale, Regimentului 528 ISR ,,Vlad Țepeș" la Centrul de Transfuzii Brăila, donând sânge pentru spitale."Avem datoria să fim mereu acolo unde este nevoie de noi!" a declarat general de brigadă Vasile Ionescu, comandantul Garnizoanei Brăila.