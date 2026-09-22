Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Lăcrămioara Perijoc, în premieră la Realitatea Plus. „În generală, făceam temele pe bani”

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 sept. 2026, 11:17

Campioana la box Lăcrămioara Perijoc este invitata unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre experiențele din copilărie și anii de școală, dezvăluind un episod inedit din perioada gimnaziului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre podcast realitatea