Proiect de lege: pedepse mai mari pentru agresorii profesorilor, inclusiv în afara școlii

Părinții care comit acte de violență sau amenințări împotriva cadrelor didactice ar putea fi sancționați mai aspru, conform unui proiect de lege înregistrat recent în Parlament.
Propunerea legislativă, înregistrată pe 11 noiembrie 2026, vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar. Scopul este introducerea unor măsuri suplimentare de protecție pentru profesori, prin majorarea limitelor de pedeapsă.
Concret, inițiativa prevede creșterea cu o pătrime a sancțiunilor pentru infracțiuni precum amenințarea sau lovirea unui cadru didactic. Aceste prevederi se aplică atunci când faptele sunt legate de exercitarea atribuțiilor profesionale.
O noutate importantă constă în extinderea protecției și în afara perimetrului școlar. Pedepsele majorate ar fi aplicabile inclusiv în situațiile în care un profesor este agresat în afara programului de lucru sau a unității de învățământ, cu condiția ca incidentul să fie legat de activitatea sa profesională.
Inițiatorii susțin că legislația actuală nu oferă o protecție penală specifică personalului didactic. În prezent, agresiunile împotriva profesorilor sunt sancționate potrivit regulilor generale din Codul penal.
Contextul propunerii este dat de mai multe incidente grave înregistrate în ultimele luni. Potrivit sursei citate, în octombrie un profesor de sport din Timișoara a fost agresat de membrii familiei unui elev în curtea școlii. Un alt caz s-a produs în județul Dâmbovița, unde o profesoară a fost atacată de părinții unui copil la întoarcerea dintr-o excursie.
Modificările propuse nu sunt încă în vigoare. Pentru a produce efecte, proiectul trebuie să parcurgă procedura legislativă, să fie adoptat de Parlament și promulgat.