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Toți afluenții Mureșului au secat în județul Arad
Foto: Arhivă
Râul este la o treime din debitul normal, iar seceta a afectat zeci de mii de hectare de culturi
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