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Traversarea Dunării cu bacul între Bechet și Bulgaria, suspendată din cauza nivelului scăzut al fluviului

Bac Dunăre/ DRPD Craiova

Bac Dunăre/ DRPD Craiova

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat10 iul. 2026, 11:21
SursăRealitatea.Net

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat vineri suspendarea temporară a traversării Dunării cu bacul între Bechet, județul Dolj, și Oryahovo, Bulgaria, din cauza nivelului scăzut al apei.

Circulația va fi reluată după creșterea nivelului Dunării

Potrivit informării transmise de DRDP Craiova, serviciul de trecere cu bacul pe relația Bechet – Oryahovo, de pe DN 55, a fost suspendat temporar deoarece nivelul redus al fluviului nu mai permite desfășurarea navigației în condiții de siguranță.

Reluarea traversării va avea loc după creșterea nivelului Dunării și restabilirea condițiilor necesare pentru operarea bacului.

Șoferii, îndrumați către puncte alternative de trecere a frontierei

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp deplasările și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria, până la reluarea serviciului de bac între Bechet și Oryahovo.

DRDP Craiova a precizat că va informa participanții la trafic imediat ce traversarea va putea fi reluată în condiții de siguranță.

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