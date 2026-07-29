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Astăzi debutează Campionatul Mondial de handbal feminin Under 18 în România

Handbal feminin

Handbal feminin

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 08:15
Sursărealitatea.net

Naționala României, pregătită de Victorina Bora, face parte din grupa F.

Campionatul Mondial de handbal feminin Under 18 debutează miercuri în România, competiția urmând să se desfășoare în perioada 29 iulie – 9 august, în patru orașe.

La turneul final vor participa 32 de reprezentative, inclusiv România, care își va disputa meciurile din faza grupelor la Pitești.

Naționala pregătită de Victorina Bora face parte din grupa F și va întâlni Uruguay, pe 29 iulie, Kazahstan, pe 30 iulie, și China, pe 1 august. În lotul României sunt trei jucătoare de la Corona Brașov, interul Agata Stoican, pivotul Diana Băiașu și portarul Arianna Ioniță.

Partidele Campionatului Mondial vor avea loc în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu Vâlcea, iar finala este programată la Pitești Arena.

La ediția precedentă, desfășurată în 2024, titlul mondial a fost cucerit de Spania, după victoria cu 23-22 în fața Danemarcei, în timp ce România a încheiat competiția pe locul 17.

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