CM 2026: Dubla lui Bellingham trimite Anglia în semifinale
Jude Bellingham FOTO: Facebook / FIFA World Cup
Englezii încearcă să rămână în cursa pentru repetarea singurului lor triumf mondial, cel din 1966.
Jude Bellingham a marcat de două ori, inclusiv golul decisiv în prelungiri, iar Anglia a obținut o victorie muncită, scor 2-1, în fața unei echipe norvegiene combative, sâmbătă, pe Miami Stadium, calificându-se pentru a patra oară în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal.
Cele două echipe se aflau la egalitate, 1-1, la finalul timpului regulamentar, după ce Andreas Schjelderup a deschis scorul pentru Norvegia cu o execuție spectaculoasă în minutul 36, iar Bellingham a pătruns în careu și a egalat chiar înainte de pauză.
În minutul 3 al prelungirilor, Morgan Rogers a șutat de la distanță spre poarta Norvegiei, iar Orjan Nyland nu a putut decât să respingă în față. Bellingham a apărut rapid și a trimis mingea în plasă, spre bucuria fanilor îmbrăcați în alb din tribune, în fața unei asistențe de 64.478 de spectatori.
Anglia va întâlni Argentina, miercuri, la Atlanta, în a patra sa semifinală din ultimele cinci turnee majore.
Englezii caută să rămână în cursa pentru repetarea singurului lor triumf mondial, cel din 1966.
„Rezultatul este fantastic. Suntem în careul de ași. Este extraordinar, dar nu sunt mulțumit de prestație”, a declarat selecționerul Angliei, Thomas Tuchel. „Ne-am făcut viața foarte, foarte grea prin felul în care am jucat. Am fost neglijenți, am făcut multe greșeli tehnice, nu am fost suficient de rapizi, nu am avut suficientă continuitate. Am avut noroc astăzi”, a adăugat el.
Norvegia va considera, probabil, că merita mai mult din acest meci, chiar dacă Anglia a reușit să îl țină pe Erling Haaland fără gol pentru prima dată în ultimele 16 meciuri jucate pentru echipa națională. Norvegienii părăsesc prima lor Cupă Mondială după 28 de ani cu fruntea sus.
„Este puțin amar, dar a fost o aventură”, a spus căpitanul Norvegiei, Martin Odegaard, completând: „Trebuie să fim mândri. Suntem aici pentru prima dată după foarte mult timp și ne facem simțită prezența. Toată lumea vorbește despre noi.”
Prima repriză, prudentă
Poate și din cauza căldurii sufocante, prima repriză a fost una prudentă, dar Norvegia a prins viață în minutul 35, când Julian Ryerson a centrat pentru Erling Haaland, iar acesta a trimis cu capul spre poarta lui Jordan Pickford.
Un minut mai târziu, Patrick Berg l-a deposedat pe Harry Kane aproape de mijlocul terenului și l-a lansat pe Andreas Schjelderup pe partea stângă. Extrema l-a depășit spectaculos pe Ezri Konsa, folosit improvizat ca fundaș lateral al Angliei, înainte de a trimite un șut-centrare puternic în plasă.
Anglia a fost zdruncinată, iar Norvegia a profitat. Alexander Sorloth a trimis un șut în urcare peste bară, iar Martin Odegaard a expediat o lovitură joasă, respinsă de Pickford.
Norvegia ar fi trebuit să își dubleze avantajul în minutul 44, când a avut pentru scurt timp o situație de doi contra unu în jumătatea Angliei. Sorloth a ales însă să nu îi paseze lui Haaland, iar fundașii englezi au revenit și au blocat pericolul.
Norvegienii aveau să regrete risipa de ocazii în prelungirile primei reprize, când Bellingham a inventat o egalare de mare calitate, după o pasă inteligentă a lui Anthony Gordon pe la marginea careului.
Bellingham a preluat mingea spre careu, a trecut de un fundaș cu a doua atingere, apoi a întors și a trimis balonul pe lângă portarul Nyland, în colțul lung.
Finalul reprizei a aparținut Angliei, iar Kane a trimis din nou mingea în plasă, dar golul a fost anulat pentru offside, decizie confirmată de VAR.
VAR anulează golul Norvegiei
VAR a fost solicitat din nou la 10 minute după pauză, când Torbjorn Heggem a crezut că a readus Norvegia în avantaj după un corner. Golul a fost anulat însă pentru o împingere comisă de Haaland asupra lui Elliot Anderson.
Introducerea rapidei extreme Oscar Bobb, în minutul 67, a declanșat o nouă perioadă de dominare a Norvegiei, iar Anglia a avut noroc să nu primească gol când David Moller Wolfe a trimis cu capul peste Pickford, mingea lovind bara.
Rezerva Angliei de pe partea dreaptă, Bukayo Saka, a fost aproape să își ajute echipa să treacă în avantaj, cu o centrare periculoasă care a traversat poarta în minutul 78. El a creat o altă mare ocazie când a ajuns la linia de fund și a trimis o pasă joasă prin fața porții, dar niciun coechipier nu a reușit să ajungă la minge.
Djed Spence, intrat și el pe parcurs pentru Anglia, l-a surprins pe Nyland neatent în posesie spre finalul timpului regulamentar, dar repriza a doua avea să se încheie fără goluri.
VAR a intervenit încă o dată după al doilea gol al lui Bellingham, anulând un penalty acordat Angliei în prelungiri pentru un fault asupra lui Spence.
Haaland, care nu a reușit să își îmbunătățească bilanțul de șapte goluri la acest turneu, a fost înlocuit la pauza prelungirilor. Deși Norvegia a atacat în căutarea egalării, Anglia a rezistat și a egalat performanțele sale de a ajunge în semifinale la Cupele Mondiale din 1966, 1990 și 2018.
„Îmi pare rău pentru băieți, dar acesta este sportul de cel mai înalt nivel, în cea mai frumoasă sau cea mai crudă formă a sa”, a spus, în lacrimi, selecționerul Norvegiei, Stale Solbakken. „Am jucat un fotbal fantastic împotriva unei super echipe, dar nu am reușit.”
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