Doliu în fotbalul internațional: Jayden Adams, titular al Africii de Sud la Cupa Mondială, a murit la 25 de ani

Publicat 11 iul. 2026, 17:03 Sursă Realitatea.Net

Fotbalul internațional este în doliu după moartea lui Jayden Adams, mijlocașul echipei Mamelodi Sundowns și al naționalei Africii de Sud. Fotbalistul avea doar 25 de ani și participase recent la Cupa Mondială, unde a evoluat în toate meciurile reprezentativei „Bafana Bafana”.

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