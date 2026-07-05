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Mesaj dur al lui Donald Trump la adresa Europei: „Am fost ales exact la timp”

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 08:42

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou atac la adresa statelor europene, criticând politicile privind migrația și susținând că acestea au consecințe grave asupra societății.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că statele care primesc „infractori din Lumea a Treia” riscă să se confrunte cu transformări rapide și profunde.

„Europa învață că, atunci când primești infractori din Lumea a Treia, devii o țară din Lumea a Treia. Se întâmplă rapid, într-o clipită. Am fost ales exact la timp!!!”, a scris Donald Trump.

De la revenirea sa la Casa Albă în 2025, președintele american și-a înăsprit discursul privind imigrația și a criticat în repetate rânduri politicile adoptate de mai multe state europene în acest domeniu.

Cu o zi înainte, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, Trump a avertizat și asupra pericolelor reprezentate, în opinia sa, de „noii veniți care nu împărtășesc valorile” americane.

În ultimele luni, administrația Trump a criticat frecvent aliații europeni atât pentru politicile privind imigrația și protecția mediului, cât și pentru pozițiile adoptate în dosare de politică externă, inclusiv în contextul conflictului dintre Statele Unite și Iran.

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