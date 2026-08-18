Întâlnirea Bolojan – Simina Tănăsescu ajunge în Senat. Se va decide dacă începe o anchetă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 20:38

Plenul Senatului va decide săptămâna viitoare dacă va fi înființată o comisie de anchetă care să verifice împrejurările întâlnirii dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu.

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