Vremea în România în următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un octombrie mai cald decât normal

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Luna octombrie începe cu o tendință de încălzire în cea mai mare parte a României, potrivit prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni. După un debut cu temperaturi apropiate de normal, valorile termice vor crește treptat, iar în a doua jumătate a lunii sunt așteptate temperaturi peste media obișnuită în aproape toate regiunile țării.