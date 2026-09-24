Siegfried Mureșan, despre relația politicienilor cu serviciile: „Eu nici măcar nu știu unde este sediul SRI”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 20:26

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a vorbit despre relația dintre politicieni și serviciile de informații, afirmând că nu a intrat niciodată în sediile SRI, SIE sau ale altor servicii. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unui interviu, în contextul discuțiilor despre influența serviciilor în politică.

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