Advertising
Sport· 1 min citire
Fotbal: Dinamo București a revenit pe primul loc în Superligă, după 4-0 cu Farul
Dinamo revine pe primul loc în Superligă
Publicat21 sept. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net
În urma victoriei, formația pregătită de Nuno Campos a acumulat 23 de puncte.
Citește și
- 10:53Sorana Cîrstea continuă să urce în clasamentul WTA. Românca a ajuns la cea mai bună poziție din carieră
- 10:18Doliu în lumea ciclismului! Max Riese a murit într-un accident tragic în timpul unui antrenament
- 09:12Reghecampf, veste-șoc din Tunisia pentru FCSB
- 08:43Torță aruncată la Dinamo – Farul, peste o mamă și fiul ei. Amenzi de 14.700 de lei și dosare după incidente
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News