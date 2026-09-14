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Grindeanu propune un acord politic pe deciziile majore, Bolojan refuză – SURSE

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan (Profimedia)

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan (Profimedia)

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat14 sept. 2026, 10:50
Actualizat14 sept. 2026, 10:58
SursăRealitate Plus

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, propune un acord politic pentru deciziile sociale cu impact major, însă premierul demis Ilie Bolojan refuză, susțin surse politice citate de Realitatea Plus. Potrivit acestora, Grindeanu și Bolojan ar fi avut o discuție legată de căile de depășire a crizei politice și a impasului decizional provocat de faptul că nu există un guvern cu puteri depline.”

Sorin Grindeanu i-ar fi propus liderului liberal să încheie un acord între PSD și PNL, astfel încât toate proiectele din Parlament cu impact social major să fie votate doar cu acordul celor două partide, dar s-ar fi lovit de un refuz nemotivat din partea lui Ilie Bolojan, spun sursele Realitatea Plus.

PSD își menține poziția de a vota un guvern minoritar construit în jurul social-democraților sau din care aceștia să facă parte.

Sursele mai indică faptul că, la nivelul partidului, există percepția că scenariul unui cabinet de tehnocrați ar fi o nouă manipulare prin care, de fapt, PNL vrea doar să țină situația blocată cât mai mult.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis în data de 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură. Din acel moment, România este condusă de un guvern interimar, condus tot de Ilie Bolojan și format din miniștri ai PNL, USR și UDMR, care au preluat și portofoliile vacantate de foștii parteneri de coaliție de la PSD.

Cu 132 de zile de interimat cumulate la data de 14 septembrie 2026, guvernul Bolojan este cel mai longeviv executiv care a condus țara din această postură.

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