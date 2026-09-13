Gheorghe Piperea, despre noul premier: „Nu cred că Nicușor Dan va face desemnarea săptămâna viitoare”

Publicat 13 sept. 2026, 07:22 Actualizat 13 sept. 2026, 07:24 Sursă Realitatea PLUS

Gheorghe Piperea nu crede că președintele Nicușor Dan va desemena noul premier săptămâna viitoare, așa cum se zvonește în spațiul public. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, europarlamentarul AUR a spus că cel care ar trebui să ajungă la cârma Guvernului este Sorin Grindeanu, liderul PSD, pentru că formațiunea condusă de acesta a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare.

Distribuie articolul