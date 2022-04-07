Josipa Mamic din Croația a semnat cu HC Dunărea Brăila

Extremă dreapta din Croația la HC Dunărea

Handbalista Josipa Mamic este originară din Croația și joacă pentru RK Lokomotiva Zagreb și echipa națională a Croației, pentru care a jucat și la Campionatul European de handbal feminin din 2020, unde naționala croată a fost medaliată cu bronz. Născută pe 7 ianuarie 1996, la Zagreb, are 1,67 m și a mai evoluat în carieră la ZRK Blejovar. Cu ambele echipe din Croația a strâns mai multe meciuri în cupele europene, iar în sezonul 2021-2022 a marcat 23 de goluri pentru echipa din Zagreb în EHF European League.

Josipa joacă pe postul de extremă dreapta și a semnat un contract cu echipa brăileană valabil pe o perioadă de 24 luni, începând din vară, cu posibilitate de prelungire.

”Aștept cu nerăbdare să port tricoul HC Dunărea Brăila pentru următoarele două sezoane, un club care joacă într-una dintre cele mai puternice ligi din lume. După ce am primit oferta de a mă alătura acestui club și după ce am avut o discuție cu antrenorul Neven Hrupec, mi-am dat seama că aceasta este o mare oportunitate pentru mine și un proiect foarte bun. Știu unele jucătoare din meciurile echipei naționale, cred că mă voi adapta cu ușurință și voi justifica toate așteptările clubului prin joc și rezultate bune” a declarat Josipa Mamic.

Sursa: Realitatea de Braila