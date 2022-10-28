Simona Halep a depus la TAS contestație în scandalul de dopaj
Simona Halep a depus la TAS contestație în scandalul de dopaj
Este pasibilă de o pedeapsă între doi și patru ani, dacă nu va avea o apărare puternică la judecata de la TAS.
Simona Halep a depus contestație în scandalul legat de dopaj. O hotărâre finală ar putea fi luată cel mai devreme în șase luni. Românca fost suspendată provizoriu din tenis, după ce testele anti-doping de la US Open au ieșit pozitive.
Potrivit Agenției Internaționale de Integritate în Tenis, Simona Halep a fost notificată cu privire la rezultatul pozitiv al testului antidoping pe data de 7 octombrie, iar două săptămâni mai târziu a fost anunțată public suspendarea provizorie a sportivei.
În timpul US Open 2022, Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic. Fostul lider mondial a spus că trăiește cel mai mare șoc al vieții sale și nu a intenționat niciodată să trișeze, urmând să "lupte până la final pentru adevăr".
Halep este pasibilă de o pedeapsă între doi și patru ani, dacă nu va avea o apărare puternică la judecata de la TAS.
Simona ar putea folosi în apărarea ei și faptul că în aceeași perioadă în care a fost făcut testul care a ieșit pozitiv, ea a avut două teste negative. Ea a fost testată când a ajuns la hotelul din New York, la complexul de la Flushing Meadow și când a revenit la București, după ce a fost eliminată în turul I la US Open. Primul și cel de-al treilea test au fost negative, cel de-al doilea pozitiv. Tot pozitiv a ieșit și testul B cerut de sportivă.
Citește și:
- 07:56 - Gheorghe Hagi revine pe banca tehnică a naţionalei după 25 de ani. România întâlneşte, astăzi, Georgia la Tbilisi
- 19:35 - Gică Hagi, mesaj înaintea meciului cu Georgia: „Trebuie să jucăm cu onoare pentru România”
- 15:17 - Sorana Cîrstea, în centrul atenției după optimile de la Roland Garros. Mesajul primit de româncă înaintea sferturilor de finală
- 14:27 - Cele 9 reguli noi care schimbă fotbalul la Cupa Mondială din 2026
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News