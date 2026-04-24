Universitatea Craiova a eliminat Dinamo la loviturile de departajare și va juca finala Cupei României cu U Cluj

Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, la lovituri de departajare, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană Dinamo, calificându-se în finala Cupei României.

Formația olteană revine într-o finală de Cupa României după 5 ani.

Kopic a fost nevoit să efectueze două schimbări dictate de accidentări în prima repriză, Mărginean şi Opruţ, primul fiind în pericol să rămână în afara terenului pentru o perioadă lungă de timp, poate chiar 2-3 luni.

În ceea ce priveşte ocaziile, partea întâi a înfruntării nu a fost deloc generoasă cu spectatorii.

În minutul 12 Cicâldău a primit mingea în careul dinamovist, a încercat o foarfecă, dar a trimis mult peste poartă, pentru ca în minutul 41 Carlos Mora să centreze în faţa porţii însă Epassy a respins şi nici un jucător al oltenilor nu a putut prelua pentru a produce pericol.

Dinamoviştii au replicat în partea secundă, prin ocazia lui Alexandru Pop, al cărui lat din marginea careului mic a fost deviat de Screciu, în minutul 65.

Din cornerul care a urmat a venit cea mai mare ocazie a meciului, cap Stoinov, scos de sub bară de Laurenţiu Popescu şi cum până la epuizarea primelor 90 de minute nu s-a mai înscris, s-a intrat în cele două reprize regulamentare de prelungiri.

Boateng a reuşit să deschidă scorul în minutul 105, înscriind cu o lovitură de cap la o lovitură de colţ.

Craiova a încercat să egaleze, şi după ratările semnate Adi Rus şi Carlos Mora, Mekvabishvili a centrat, Carlos Mora a trimis în faţa porţii şi Adrian Rus a egalat în minutul 119.

Al Hamlawi a deschis seria pentru craioveni, iar Laurenţiu Popescu a apărat lovitura lui Armstrong. Adi Rus a făcut 2-0 pentru olteni, dar a marcat şi Alexandru Pop. Carlos Mora a înscris şi el, iar Popescu a apărat la Milanov. Golul care a trimis Craiova în finală a fost înscris de Samuel Teles şi Dinamo – Universitatea Craiova s-a terminat cu 4-1 la loviturile de departajare pentru oaspeţi.