Actuala opoziție parlamentară, formată din PSD și AUR, sare în premieră de 50% în opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, în perioada 8-10 septembrie 2021.

Situația peste una dramatică pentru PNL, care scade pentru prima dată sub 20%. Partidele care au format coaliția după alegerile parlamentare (PNL, USR PLUS și UDMR) mai au doar 35% susținere populară, cu USR PLUS sub AUR. Practic, doar UDMR și-a conservat popularitatea, dat fiind și specificul electoratului său.

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, la o prezență de 42%, situația s-ar prezenta în felul următor:

PSD – 36%

PNL – 19%

AUR – 14%

USR PLUS – 11%

UDMR – 5%

PMP – 5%

PPU-sl – 4%

Pro România – 3%

ALDE – 2%

Altul – 1%