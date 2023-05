In urma verificarilor privind stadiul lucrarilor de ecologizare a amplasamentelor identificate cu abandonari necontrolate de deseuri la nivelul UAT Mircea Voda din judetul Braila, in luna aprilie 2023, comisarii Gzrzii Nationale de Mediu Comisariatul Judetean Braila au identificat depozite necontrolate de deseuri aflate in amestec (deseuri reciclabile, precum si gunoi de grajd si resturi vegetale) pe o suprata estimata la cca. 2900 mp.

S-a aplicat o sanctiune contraventionala de 45.000 lei UAT Mircea Voda si i s-au stabilit masuri de ecologizare a terenurilor si eliminare legala a deseurilor, precum si informarea populatiei cu privire la modalitatea de selectare a deseurilor din gospodarii si de respectare a calendarului de colectare a deseurilor pe categorii de catre operatorul unic de salubrizare.

Sursa: Realitatea de Braila