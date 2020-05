Presedintele CJ Braila, Iulian Chiriac, care se declara impotriva transferului de bolnavi din alte judete la Braila, s-a schimbat astazi si este convins ca personalul medical de la Spitalul Judetean Braila va gestiona intr-o maniera profesionista aceasta situatie. La o ora dupa prima reactie, acesta a revenit cu o declaratie in care spune ca a oprit venirea pacientilor de la Adjud la Braila. Primarul Marian Dragomir a protestat la adresa acestei decizii si s-a aratat extaziat de reusita presedintelui CJ si a europarlamentarului Mihai Tudose, care au intervenit pentru a nu mai fi adusi pacientii cu COVID-19 la Braila.

”Acum doua saptamani spuneam ca cel mai bun medic nu mai este trenul de Bucuresti, in contextul pandemiei actuale si a pacientilor vindecati de Covid-19 la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Astazi se adevereste inca o data acest lucru. Ministerul Sanatatii a decis sa trimita la sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean Braila, 20 de pacienti din judetul Vrancea infectati cu noul coronavirus, asimptomatici si cu forme usoare. Am mare incredere in echipa medicala de la Braila, sunt convins ca va gestiona intr-o maniera profesionista aceasta situatie si ca peste 14 zile, cei 20 de pacienti se vor intoarce la casele lor. Se dovedeste inca o data ca medicii braileni merita incredere si ca pot face fata cu brio unei situatii delicate, in orice moment. Dragi cetateni, va rog sa nu intrati in panica si sa nu va speriati de acesta veste. Haideti sa avem in continuare incredere in cadrele medicale brailene care si-au dat tot interesul si au dovedit ca ii pot vindeca pe infectatii cu noul coronavirus. Orice om merita o sansa la servicii medicale de calitate iar acest lucru se intampla la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Rog Ministerul Sanatatii ca dupa aceasta decizie sa isi indrepte atentia cum trebuie asupra spitalelor din Braila, sa aloce fondurile necesare astfel incat echipa medicala sa-si poata duce la bun sfarsit misiunea de a salva vieti” spune acum presedintele CJ Braila.

La o ora de la prima declaratie, presedintele CJ Braila, Iulian Chiriac s-a sucit si a revenit cu o postare in care spune ca a blocat transportul pacientilor de la Adjud la Braila.

”Veste buna pentru braileni, veste proasta pentru prefect …

Cei 20 de pacienti care urmau sa ajunga la Braila, NU MAI VIN, vor fi redirectionati catre alte spitale din tara, la cerinta mea ca si presedinte al Consiliului Judetean, pentru a proteja brailenii.

Coordonatorul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, la Braila, este insusi prefectul judetului Braila. Dansul este posesorul tuturor informatiilor, dansul este primul care afla despre deciziile de la nivel national. Astfel ca acesta stia despre decizia Ministerului Sanatatii de a trimite la Braila 20 de pacienti din judetul Vrancea. Oameni buni, spitalul este coordonat de Ministerul Sanatatii in aceasta perioada, deci sub nicio forma eu nu am fost instiintat de aceasta decizie iar Spitalul a primit informatia oficiala pe fax in timp ce pacientii erau in drum spre spitalul din Braila. Afland prea tarziu de aceasta decizie, am crezut ca nu am timpul necesar sa intervin, insa dupa o discutie cu factorii de decizie de la nivel national, am SPUS RASPICAT CA LA BRAILA SE VOR TRATA DE COVID-19 DOAR CETATENII JUDETULUI.

Acest pinochio din prefectura, nu a facut pe timpul pandemiei decat sa anunte cazurile confirmate si vindicate. Restul greului l-au dus oamenii responsabili care au stiut sa finanteze si sa puna in aplicare intocmai ordonantele militare: cetatenii judetului, politia, jandarmeria, armata, cadrele medicale si ceilalti implicati in combaterea acestui virus.

Domnul prefect vorbeste de comunicare si echipa… care? De o luna si jumatate nici macar telefonic nu am fost contactat. Gurvernul Orban, luati-va prefectul care in ultima perioada, in loc sa-si faca datoria si sa informeze corect populatia, a transformat sediul prefecturii in sediul Partidului National Liberal.

Solicit domnului prefect CONVOCAREA Comitetului pentru Situatii de Urgenta pentru a clarifica aceasta situatie” a declarat Chiriac intr-o postare pe retelele de socializare.