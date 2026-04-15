MApN a venit cu precizări despre conturile sparte de hackeri proruși: Datele vizate nu erau clasificate

Ministerul român al Apărării Naționale a oferit o reacție oficială la ancehta Reuters care a arătat co o serie de conturi ale MApN au fost sparte de hakeri proruși Potrivit unui comunicat, incidentul a fost depistat în urmă cu mai bine de un an, iar datele vizate nu erau clasificate.

“În legătură cu incidentul de securitate semnalat, precizăm că acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes. Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente și izolat în termen de 24 de ore.

Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate.

Pentru a limita apariția unor situații similare în viitor, partea de securitate cibernetică a fost preluata integral la nivel central începând cu luna martie 2026, iar instituția noastră monitorizează constant infrastructurile proprii și aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilități”, a transmis MApN.

Reacția vine după ce agenția Reuters a scris că hackeri cu legături în Rusia au spart peste 170 de conturi de e‑mail ale unor procurori și anchetatori din Ucraina, dar și conturi din alte țări vecine, inclusiv România.

În țara noastră, hackerii au compromis zeci de conturi de e‑mail ale Forțelor Aeriene Române, printre care și câteva aparținând bazelor aeriene NATO, relatează Reuters. Agenția a contactat Ministerul Apărării din România, dar nu a primit încă un răspuns.