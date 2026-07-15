Advertising
Politica· 2 min citire
SURSE: sesiunea extraordinară pentru banii din PNRR se amână. Ilie Bolojan îl depășește pe Emil Boc
Publicat15 iul. 2026, 09:48
Actualizat15 iul. 2026, 11:47
SursăRealitatea PLUS
Și în timp traversăm o criză politică fără precedent, riscăm ca proiectele cruciale din PNRR să nu fie adoptate până la finalul acestei luni, iar asta ar însemna să pierdem miliarde de euro din banii europeni. Și asta pentru că se amână sesiunea extraordinară în care trebuiau adoptate proiectele din PNRR de pe 20 iulie, potrivit surselor.
Citește și
- 10:58AUR nu susține folosirea banilor din Pilonul II de pensii în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat și respinge orice tentativă de manipulare pe această temă
- 10:09Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan nu a putut să pună stăpânire pe AUR, astfel încearcă să îl discrediteze, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice”
- 09:46CCR dezbate conflictul Guvern - ÎCCJ privind 4,8 miliarde lei
- 08:26Trei morţi în atacuri ruseşti asupra unor nave în sudul ţării şi în Marea Neagră
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News