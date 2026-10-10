15 localități rămân fără apă luni și marți

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:44

15 localități din județul Brăila vor rămâne, preț de zece ore, fără apă potabilă, luni, 12 octombrie, și marți, 13 octombrie 2026.

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