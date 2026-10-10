15 localități rămân fără apă luni și marți

15 localități din județul Brăila vor rămâne, preț de zece ore, fără apă potabilă, luni, 12 octombrie, și marți, 13 octombrie 2026.
Compania de Utilități Publice (CUP) „Dunărea” Brăila anunță că va întrerupe furnizarea apei potabile în ziua de luni, 12 octombrie 2026, între orele 08:00 și 18:00, pentru spălarea, curățarea și dezinfecția bazinelor de stocare a apei potabile. Vor fi afectați de oprirea furnizării apei potabile toți utilizatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice din localitățile: Filipești, Victoria, Bărăganul, Mihai Bravu, Roșiori, Florica și Colțea.
Potrivit companiei, marți, 13 octombrie, între orele 08:00 și 18:00, se va întrerupe, de asemenea, furnizarea apei potabile pentru spălarea, curățarea și dezinfecția bazinelor de stocare a apei potabile. De data aceasta, vor fi afectați de oprirea furnizării apei toți utilizatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice din localitățile: Surdila Găiseanca, Însurăței, Măru Roșu, Lacu Rezii, Berteștii de Sus, Berteștii de Jos, Gura Călmățui și Spiru Haret.
Reprezentanții CUP „Dunărea” Brăila SA îi asigură pe utilizatori că vor face tot ceea ce este necesar pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un timp cât mai scurt. Totodată, îi roagă pe abonații afectați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
„Vă aducem la cunoștință că, la reluarea alimentării cu apă, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure, din cauza antrenării depunerilor din conducte. Recomandăm să se folosească apa doar în scopuri menajere, pentru scurt timp, până la limpezirea ei”, au mai precizat reprezentanții CUP „Dunărea” SA Brăila.