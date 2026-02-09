Curtea de Apel Cluj a decis extrădarea tânărului acuzat că și-a ucis mama în Franța. Ce condiții au pus magistrații români
9 feb. 2026, 08:18
Tânărul care și-a ucis mama în Franța, extrădat
Curtea de Apel Cluj a hotărât extrădarea tânărului de 23 de ani acuzat că și-ar fi ucis și incendiat propria mamă în Franța. Decizia vine după mai multe amânări, iar instanța a stabilit ca acesta să fie predat autorităților franceze.
Magistrații au impus însă o condiție clară: în cazul în care va fi găsit vinovat și condamnat, pedeapsa să fie executată într-un penitenciar din România.
Tânărul era dat în urmărire internațională din toamna anului trecut, fiind acuzat că, în octombrie, și-ar fi omorât mama, medic cardiolog stabilit în Franța, după care ar fi incendiat locuința. În urmă cu aproximativ o lună, a fost prins de polițiști într-un mall din Cluj și arestat. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de cinci zile.
