De ce este strict interzis să vopsești ouăle în Vinerea Mare? Ce spune tradiția

Sursă: realitatea.net

Conform tradiției, în Vinerea Mare este intrezis să vopsim ouăle, dar și să gătim. Iată când este, de fapt recomandat să le vopsim și de ce!

Când NU este bine să vopsești ouăle?

Vinerea Mare (Vinerea Neagră): Aceasta este ziua în care a fost răstignit Iisus, o zi de doliu profund și post negru. În credința populară, se spune că în Vinerea Mare nu se folosește vopsea, nu se coace și nu se face curățenie generală. Se crede că orice lucru început în această zi nu va avea spor sau, mai rău, că ouăle s-ar putea „strica” spiritual.

Miercurea Mare: Deși nu este interzis prin dogmă, majoritatea bătrânilor spun că miercurea este dedicată curățeniei curții sau a casei, lăsând preparatele culinare pentru zilele următoare.

Când trebuie vopsite ouăle?

Joia Mare: Este cea mai comună zi aleasă de gospodine. Se spune că ouăle vopsite în această zi nu se strică tot anul și îi feresc pe cei ai casei de boli.

Sâmbăta Mare: Dacă nu ai reușit să te ocupi de ele joi, Sâmbăta Mare este ultima șansă înainte de marea sărbătoare. Este ziua în care se definitivează toate pregătirile pentru masa de Paște.