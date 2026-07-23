Florian Coldea, comportament halucinant pe aeroportul din Nisa. Fostul adjunct SRI a agresat-o pe jurnalista Alessia Păcuraru în văzul lumii

Publicat 23 iul. 2026, 07:23 Sursă Realitatea.Net

Fostul șef-adjunct al SRI, Florian Coldea, a oferit un spectacol halucinant pe Aeroportul din Nisa, când s-a întâlnit cu jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru. Generalul care s-a aflat timp de 12 ani la vârful serviciilor secrete, și-a dezvăluit astfel adevărata fire. Postul TV are dovada clară a agresiunilor, imaginile cu Florian Coldea nervos, când a îmbrâncit-o pe Alessia Păcuraru și, mai mult, i-a luat telefonul din mână pentru că a încercat să îl filmeze. Într-o reacție pentru Realitatea PLUS, Consulatul României la Nisa a transmis că trebuie sesizată poliția franceză. Avocații postului vor face toate demersurile necesare pentru ca Florian Coldea să răspundă penal pentru comportamentul său.

Distribuie articolul