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Politica· 1 min citire
Zelenski a discutat cu oamenii lui Trump. Ce pregătesc pentru „revitalizarea diplomației”
Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a discutat cu trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a ''revitaliza diplomația'' și a găsi o cale de ieșire din războiul cu Rusia, într-un moment în care negocierile stagnează, relatează AFP și Reuters.
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