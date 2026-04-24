Ilie Bolojan cere „curățenie” în ministere: funcționarii incompetenți vor fi înlocuiți

Premierul Ilie Bolojan a declarat că miniștrii care preiau portofolii trebuie să facă o analiză serioasă a personalului din instituțiile pe care le conduc și să ia măsuri acolo unde există probleme.

Șeful Executivului a subliniat că funcționarii incompetenți sau rău intenționați trebuie înlocuiți, indiferent de apartenența politică, accentuând că obiectivul nu este o „epurare” politică rapidă, ci creșterea eficienței administrației.

Bolojan a explicat că este esențial ca instituțiile statului să funcționeze pe baza unor reguli clare: licitații corecte, contracte bine făcute și respectarea acestora. În caz contrar, lucrările riscă să întârzie, să coste mai mult sau să ajungă în atenția organelor de anchetă.

Premierul a mai precizat că oamenii competenți trebuie sprijiniți și valorificați, în timp ce cei care creează probleme trebuie înlocuiți pentru a îmbunătăți funcționarea aparatului de stat.