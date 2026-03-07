Incident într-un autobuz: două femei au ajuns la spital după ce au căzut în timpul deplasării
Două femei au fost rănite după ce au căzut într-un autobuz al transportului public din Sibiu. În urma incidentului, ambele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs în momentul în care autobuzul a frânat brusc. Cele două pasagere, care se aflau în picioare, și-au pierdut echilibrul și au căzut în interiorul vehiculului.
Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale. Victimele au fost evaluate de paramedici și ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare.
Reprezentanții Poliția Română au deschis verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Autoritățile analizează dacă frânarea bruscă a fost provocată de o situație din trafic sau de o manevră necesară pentru evitarea unui posibil accident.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News