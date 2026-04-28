Pachetul de măsuri fiscale cerut de AUR înainte de moțiunea de cenzură

Gheorghe Piperea a prezentat un pachet de măsuri fiscale pe care AUR le-ar susține în cazul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis. Printre propuneri se numără reducerea TVA la 15%, eliminarea acesteia pentru produsele de bază și reducerea accizelor la carburanți, măsuri care ar putea duce la scăderea prețurilor.

Pachetul include și eliminarea CASS pentru anumite categorii, indexarea anuală a pensiilor și salariilor bugetare, eliminarea taxelor legate de „amprenta de carbon”, precum și stoparea ajutoarelor de stat pentru multinaționale și a privatizărilor din sectoare strategice.

Măsurile fiscale cerute de AUR înaintea depunerii moțiunii de cenzură

AUR și PSD au anunțat că au strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, care urmează să fie dezbătută și votată în Parlament în perioada următoare.

„Dacă PSD va vota, de voie sau silit, un guvern Bolojan II, nu va rămâne decât cu ștampila de balerin ratat pe frunte. Dacă PSD va face un guvern cu PNL și, chiar mai rău, cu USR, zadarnică va fi fost tușa de “aliat al extremiștilor”, cu care deja s-a ales. Dar dacă PSD va face un guvern monocolor, susținut de AUR și UDMR, și NU va:

-elimina cass-ul pe pensii, indemnizații de maternitate și venituri ale persoanelor cu dizabilități sau cancer;

-da indexarea anuală a pensiilor și salariilor bugetare;

-reduce tva la 15% și elimina tva pentru produsele și serviciile de bază;

-reduce la un sfert acciza la carburanți;

-elimina toate taxele prostești pe “amprenta de carbon”;

-stopa ajutoarele de stat pentru corporații multinaționale;

-stopa privatizările și lichidările întreprinderilor strategice;

-sancționa “optimizarea fiscală” ca fapt de concurență ilicită;

-opri achizițiile publice din surse de pe lista scurtă a învârtiților (geo)politici;

-opri finanțarea ONG - urilor din complexul industrial al cenzurii,

atunci zadarnică va fi fost lupta noastră și inutilă va fi fost chinuitoarea speranță a omului de rând într-o schimbare care să le aducă un pic de alinare.

De departe, cel mai important: noul guvern PSD să oprească imediat orice finanțare către Ucraina și să declasifice toate informațiile secrete despre donațiile, împrumuturile și celalalte forme de finanțare de până acum a Ucrainei. Nu vrea nimeni să se întoarcă la politicienii care vând gogoși sub formă de blugi, banane, vacanțe exotice și steaguri multicolore (sau bicolore, galben - albastru, după caz)”, a postat Gheorghe Piperea.