Polonia, prima destinație externă a lui Peter Magyar după preluarea funcției de premier al Ungariei

Peter Magyar a efectuat prima sa vizită oficială în străinătate, alegând ca destinație Polonia, într-un gest considerat cu puternică încărcătură politică la început de mandat.

Noul premier ungar, al cărui partid de centru-dreapta Tisza a reușit să învingă formațiunea lui Viktor Orbán în alegerile recente, a promis o schimbare majoră de direcție politică și economică după 16 ani de guvernare conservatoare.

Vizita în Polonia este interpretată de analiști ca un semnal de apropiere de partenerii europeni și de consolidare a relațiilor cu statele din regiune.

Mutarea amintește de situația din Polonia din 2023, când schimbarea de guvern a adus la putere o coaliție pro-europeană condusă de Donald Tusk, care a început rapid reforme pentru întărirea instituțiilor democratice și a statului de drept.

În acest context, alegerea Poloniei ca primă destinație externă este văzută ca un semnal politic important și ca un început de mandat marcat de deschidere diplomatică.