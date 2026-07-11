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Actualitate· 2 min citire
Prognoza Meteo: Vreme călduroasă în mare parte din țară, dar cu instabilitate la munte și în nord-est
Foto/Arhivă
Publicat11 iul. 2026, 07:35
SursăRealitatea.Net
Astăzi, temperaturile sunt în creștere în majoritatea regiunilor, devenind deosebit de cald în vestul și sudul țării. La nivel național, valorile termice se vor încadra între 20 de grade și 34 de grade Celsius.
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