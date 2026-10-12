Putin acceptă oprirea atacurilor în Ucraina pentru o singură zi. Kremlinul respinge armistițiul de 60 de zile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 15:44

Președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să ordone oprirea atacurilor asupra Ucrainei în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale, însă Moscova respinge propunerea Kievului privind o încetare a focului pentru 60 de zile.

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