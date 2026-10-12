Putin acceptă oprirea atacurilor în Ucraina pentru o singură zi. Kremlinul respinge armistițiul de 60 de zile

Președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să ordone oprirea atacurilor asupra Ucrainei în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale, însă Moscova respinge propunerea Kievului privind o încetare a focului pentru 60 de zile.
Președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să ordone oprirea atacurilor asupra Ucrainei în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale, însă Moscova respinge propunerea Kievului privind o încetare a focului pentru 60 de zile.
Poziția Kremlinului, exprimată luni, 12 octombrie 2026, complică inițiativa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a organiza scrutinul în condiții de securitate.
Kremlinul refuză armistițiul de două luni
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia urmărește un acord de pace pe termen lung, nu o suspendare temporară a ostilităților.
Reacția Moscovei a venit după ce Volodimir Zelenski a propus un armistițiu de 60 de zile, perioadă în care Ucraina ar putea organiza alegeri prezidențiale. Liderul de la Kiev consideră că o încetare completă a focului ar permite desfășurarea votului într-un climat mai sigur.
În schimb, autoritățile ruse au transmis că ar lua în calcul oprirea atacurilor doar în ziua alegerilor, fără să accepte o pauză de două luni în lupte.
Ce condiții pune Zelenski pentru organizarea alegerilor
Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina ar putea organiza alegeri prezidențiale dacă Rusia ar accepta o încetare a focului pentru două luni.
Propunerea urmărește să ofere autorităților ucrainene timpul necesar pentru pregătirea scrutinului și să reducă riscurile de securitate pentru alegători, candidați și personalul implicat în procesul electoral.
Organizarea alegerilor în timpul războiului rămâne însă complicată, inclusiv din cauza restricțiilor legale aplicabile pe durata legii marțiale și a riscurilor generate de atacurile rusești.
Rusia insistă asupra unui acord de pace pe termen lung
Dmitri Peskov a reiterat că Moscova nu consideră suficient un armistițiu temporar și susține încheierea unui acord de pace de durată.
Rusia a criticat în repetate rânduri faptul că Ucraina nu a organizat alegeri prezidențiale în timpul războiului. În Ucraina, însă, legislația interzice desfășurarea alegerilor naționale pe durata legii marțiale.
Diferențele dintre propunerea Kievului și poziția Kremlinului mențin incertitudinea privind organizarea scrutinului și perspectivele unei încetări a focului.
Deocamdată, poziția exprimată de Moscova nu indică acceptarea unui armistițiu de 60 de zile, ci doar disponibilitatea raportată de a opri atacurile în ziua votului.